Bursa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
41 dakika önce
Bursa'da, Yunus ekibinin bulunduğu bir motosikletin devrilmesi sonucu iki polis memuru yaralandı.
Bursa'da, Yunus ekibinin bulunduğu bir motosikletin devrilmesi sonucu iki polis memuru yaralandı.
Merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Mahallesi'nde İnönü Caddesi'nde seyreden Volkan Tokay idaresindeki motosiklet, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne dönerken tramvay raylarına takılıp devrildi.
Kazada, sürücü Tokay ile motosikletteki mesai arkadaşı Mustafa Değirmenci yaralandı.
Sağlık ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:24 Kaynak: AA
Yolcu Otobüsü ile Yeğenine El Bombası Gönderen Dayı, Kendini Böyle Savundu
Polis Ekipleri, 'Mavi Balina' Faciasını Son Anda Önledi
Mustafa Sarıgül, Yarın DSP'den Adaylığını Açıklayacak
Patronlar "Taş da Yağsa Çalışacaksınız" Dedi, 13 Yaşındaki Çocuk İşçi Berivan Öldü