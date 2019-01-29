Bursa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bursa'da, Yunus ekibinin bulunduğu bir motosikletin devrilmesi sonucu iki polis memuru yaralandı.

Bursa'da, Yunus ekibinin bulunduğu bir motosikletin devrilmesi sonucu iki polis memuru yaralandı.



Merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Mahallesi'nde İnönü Caddesi'nde seyreden Volkan Tokay idaresindeki motosiklet, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne dönerken tramvay raylarına takılıp devrildi.



Kazada, sürücü Tokay ile motosikletteki mesai arkadaşı Mustafa Değirmenci yaralandı.



Sağlık ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

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