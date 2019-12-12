Bursa'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Bursa'da trafik kazası: 2 yaralı

6 saat önce

Bursa-Ankara karayolunda kırmızı ışıkta duramayan bir otomobil hafif ticari araca çarptı.

Bursa'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Bursa- Ankara karayolunda kırmızı ışıkta duramayan bir otomobil hafif ticari araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Bursa-Ankara karayolu Kestel ilçesindeki trafik ışıklarında 16 NY 301 plakalı otomobil kırmızı ışıkta duramayınca yan yoldan çıkan 16 NTV 49 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 16 NY 301 plakalı araç hurdaya döndü. Diğer sürücüler tarafından 112 Acil Servis ekipleri ile polise haber verildi. Olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi kaza mahallinde yaptı. Yaralanan 2 sürücü Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BURSA

Kestel, Ankara, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 06:31 Kaynak: İHA
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