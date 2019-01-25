Bursa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
3 saat önce
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir otomobilin başka bir araca çarpması sonucu üç kişi yaralandı.
Bursa
'nın merkez Yıldırım
ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir otomobilin başka bir araca çarpması sonucu üç kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Toktaş yönetimindeki 16 NRL 27 plakalı otomobil, Samanlı Mahallesi Samanlı kavşağında kırmızı ışıkta geçerek Enes Çelik (25) idaresindeki 16 V 2029 plakalı otomobile çarptı.
Kazada araçlar kullanılmaz hale gelirken sürücüler ve Toktaş'ın aracındaki Eren Özenç yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı. Polis
ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:27 Kaynak: AA
24 Haziran Seçimlerini Bilen ORC'den 4 Büyükşehir Anketi! Dengeler Değişiyor
92 Yaşındaki Usta Oyuncu Eşref Kolçak Hastaneye Kaldırıldı
Hortumda Kaybolan Buse'nin Babası Dakikalar Önce 'Gelmeyin' Diye Uyarmış
35 Saniyede 2 Bin Lira Çalan Hırsız Kamerada