Son Dakika Haberleri: Bursa'da trafik kazası: 3 yaralı
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Bursa'da trafik kazası: 3 yaralı

1 saat önce

Bursa'da kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Bursa'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]
Bursa'da kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Bursa- Ankara Karayolu Alanyurt Köprülü Kavşağı Özdilek Avm önünde, Süleyman B. (40) idaresindeki 16 KPV 80 plakalı betonmikserinin lastiği patlaması sonucu mazot deposu hasar gördü ve sızan mazot yola döküldü. Ankara istikametinden Bursa istikametine gitmekte olan Selma K. (43) idaresindeki 35 AAP 61 plakalı otomobil, yola dökülen mazot yüzünden Alanyurt Kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesini sonucu bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü Selma K., araçta bulunan Selime K. ve üç yaşındaki Davut K. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapıldı. Hafif yaralanan 3 kişi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alanyurt köprülü kavşağındaki yola dökülen mazot İnegöl Belediyesi ekiplerince temizlenirken, İnegöl Trafik Şube Müdürlüğü olay ile ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:23 Kaynak: İHA
Alanyurt, Köprülü, Bursa, Yaşam
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