Otomobil bariyere çarptı, 4 kişi içinde sıkıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil bariyere çarptı, 4 kişi içinde sıkıştı

02.05.2022 08:53

Otomobil bariyere çarptı, 4 kişi içinde sıkıştı Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Otomobil bariyere çarptı, 4 kişi içinde sıkıştı

BURSA - Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle 4 kişi otomobilde sıkışarak yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul-İzmir-Bursa otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 61 HD 716 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetliyle otomobilde bulunan 4 kişi sıkışarak yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan 4 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

Otomobil bariyere çarptı, 4 kişi içinde sıkıştı
Otomobil bariyere çarptı, 4 kişi içinde sıkıştı
Otomobil bariyere çarptı, 4 kişi içinde sıkıştı
Otomobil bariyere çarptı, 4 kişi içinde sıkıştı
Otomobil bariyere çarptı, 4 kişi içinde sıkıştı
Otomobil bariyere çarptı, 4 kişi içinde sıkıştı
Otomobil bariyere çarptı, 4 kişi içinde sıkıştı
Otomobil bariyere çarptı, 4 kişi içinde sıkıştı
Otomobil bariyere çarptı, 4 kişi içinde sıkıştı
Otomobil bariyere çarptı, 4 kişi içinde sıkıştı
Otomobil bariyere çarptı, 4 kişi içinde sıkıştı
Otomobil bariyere çarptı, 4 kişi içinde sıkıştı
Otomobil bariyere çarptı, 4 kişi içinde sıkıştı

YORUMLAR
500
Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki anne ve kızı yaralandı Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki anne ve kızı yaralandı BETON BARİYERE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI BETON BARİYERE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil bariyere çarptı, 4 kişi içinde sıkıştı - Son Dakika


Son Dakika
10:08 Alanyalı Fatma ve Erva iki gündür kayıp: 15 yaşındaki kız çocukları her yerde aranıyor
10:06 ABD Başkanı Joe Biden'dan ayetli Ramazan Bayramı kutlaması
10:04 İçişleri Bakanı, bayrama sınırdaki askerlerle girdi: İran sınırında bayram namazı kıldı
10:03 Niran Ünsal safra kesesi sancısı nedeniyle acilen ameliyat oldu
10:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta içinde Putin'le bir görüşme yapacağız
09:59 Diyanet İşleri Başkanı Türkçe bilmeyenler için bayram hutbesini bir kısmını İngilizce okudu
09:57 Masumlar Apartmanı'nda sona doğru: Aile babasını mı kaybediyor?
09:55 Bahçeli'den "Rus turist" eleştirisi yapan Zelenski'ye yanıt: Yunanistan'a değil, Türkiye'ye güvenmeli
09:53 Bu sefer beğendiler! Gülşen'in uzun etekli lacivert giysisi hayranlarından tam not aldı
01:01 Zelenski'nin "Türkiye'ye kırgınım" sözlerine ilk tepki AK Partili Şamil Tayyar'dan geldi: Aptal komedyen
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 10:17:16. #1.12#
SON DAKİKA: Otomobil bariyere çarptı, 4 kişi içinde sıkıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement