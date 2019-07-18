Bursa'da trafik kazası: 4 yaralı
2 saat önce
Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 07:45 Kaynak: İHA
'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Millet Mahallesi Derya Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, bir araç yolun ortasında duran araca çarptıktan sonra duvara çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil servise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yol ortasındaki araca çarpan otomobilin şoförü Kadir C. ile yanındaki arkadaşı Kenan K. ve diğer araçta bulunan Ahmet A. ile Samet A.'nın Şevket Yılmaz
Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. - BURSA
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