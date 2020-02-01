Bursa'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Ersin Ç. ve Fatih A. yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tahsin Ç. idaresindeki 16 Y 0456 plakalı otomobil, İsaören Mahallesi'nden İnegöl istikametine seyrederken karşı yönden gelen Osman E. idaresindeki 54 ADP 904 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

(Özel) Eyüpsultan'da ilginç kaza, görenler döndü bir daha baktı

Yerli otomobili bir de böyle görün