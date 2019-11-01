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Bursa'da trafik kazası: 5 yaralı

8 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Bursa'da trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi'nde Ali K. (37) idaresindeki 16 UT 780 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelmekte olan Emine O. (43) yönetimindeki 16 Y 4545 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Tolunay K, Yahya K. ve Murat Y. de yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hurdaya dönen araçlar çekicilerle olay yerinden kaldırıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:58 Kaynak: AA
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