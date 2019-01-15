Bursa'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
37 dakika önce
Bursa'nın Gemlik ilçesindeki trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Bursa
'nın Gemlik
ilçesindeki trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gemlik ilçesine bağlı Eşref Dinçer Mahallesi Taşköprü
Kavşağı'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda iki hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkan bir araç yayalara da çarptı.
Kazada 2'si çocuk 6 kişi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine sevk etti. Polis
ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:14 Kaynak: AA
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