Son Dakika Haberleri: Bursa'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Bursa'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

37 dakika önce

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Bursa'da Trafik Kazası: 6 Yaralı, System.String[]
Bursa'nın Gemlik ilçesindeki trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gemlik ilçesine bağlı Eşref Dinçer Mahallesi Taşköprü Kavşağı'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda iki hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkan bir araç yayalara da çarptı.

Kazada 2'si çocuk 6 kişi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine sevk etti.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:14 Kaynak: AA

Gemlik, Bursa, Güncel
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