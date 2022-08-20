Organlarıyla 3 kişiye umut olan Ayça, son yolculuğuna çiçeklerle uğurlandı - Son Dakika
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Organlarıyla 3 kişiye umut olan Ayça, son yolculuğuna çiçeklerle uğurlandı

20.08.2022 15:54
Organlarıyla 3 kişiye umut olan Ayça, son yolculuğuna çiçeklerle uğurlandı

BURSA'da, trafik kazasında yaralanıp tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen, bağışlanan organları 3 kişiye nakledilen Ayça Bektaş (21), Ankara'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

BURSA'da, trafik kazasında yaralanıp tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen, bağışlanan organları 3 kişiye nakledilen Ayça Bektaş (21), Ankara'da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Sevenleri, Bektaş'ın mezarını çiçeklerle donattı.

Kaza, pazartesi günü İnegöl ilçesi Şehirler Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Ailesiyle Ankara'dan Çanakkale'ye tatile giden Yavuz Bektaş yönetimindeki 19 SA 049 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp bariyerlere ve yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra, yağmur suyu kanalına yuvarlandı. Kazada, sürücü Bektaş ile yanındaki eşi Seval (48) ve kızı Ayça Bektaş yaralandı. Ayça'nın 4 gün süren yaşam mücadelesinden sonra beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin organlarını bağışladığı Ayça'nın alınan karaciğeri Antalya'da, 2 böbreği ise Bursa'da nakil bekleyen hastalara nakledildi.Ayça Bektaş'ın cenazesi, nakil işlemleri sonrası memleketi Ankara'ya getirildi. Bektaş, öğle vakti Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Bektaş'ın cenazesinde, kazada yaralanan anne ve babası Seval ve Yavuz Bektaş'ın yanı sıra akrabaları ve çok sayıda arkadaşı yer aldı. Sevenleri Bektaş'ın mezarını çiçeklerle donattı.


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Kaynak: DHA

Ankara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Organlarıyla 3 kişiye umut olan Ayça, son yolculuğuna çiçeklerle uğurlandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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