Trafik kazasıyla başlayan kavgada iki kişi tabancayla yaralandı - Son Dakika
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Trafik kazasıyla başlayan kavgada iki kişi tabancayla yaralandı

05.05.2022 21:13

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hasarlı trafik kazası sonrasında çıkan silahlı kavgada, iki kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hasarlı trafik kazası sonrasında çıkan silahlı kavgada, iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mesudiye Mahallesi'nde iki otomobilin çarpıştığı hasarlı trafik kazasının ardından araçtan inen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüşürken H.K, tabancayla Mustafa Yüncü (40) ile Yusuf Mutlu'yu (39) yaraladı.

Yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli H.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Trafik kazasıyla başlayan kavgada iki kişi tabancayla yaralandı
Trafik kazasıyla başlayan kavgada iki kişi tabancayla yaralandı
Trafik kazasıyla başlayan kavgada iki kişi tabancayla yaralandı
Trafik kazasıyla başlayan kavgada iki kişi tabancayla yaralandı
Trafik kazasıyla başlayan kavgada iki kişi tabancayla yaralandı
Trafik kazasıyla başlayan kavgada iki kişi tabancayla yaralandı
Trafik kazasıyla başlayan kavgada iki kişi tabancayla yaralandı
Trafik kazasıyla başlayan kavgada iki kişi tabancayla yaralandı
Trafik kazasıyla başlayan kavgada iki kişi tabancayla yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trafik kazasıyla başlayan kavgada iki kişi tabancayla yaralandı - Son Dakika


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