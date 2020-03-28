Bursa'da trafik polisinden örnek davranış - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da trafik polisinden örnek davranış - Son Dakika

Bursa'da trafik polisinden örnek davranış

6 saat önce

Bursa'da trafik polisi aracından "Evde kal" çağrısı yapan trafik polisi, asfalt üzerinde ölü olarak bulunan fareyi alarak çöpe attı.

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Bursa'da trafik polisi aracından "Evde kal" çağrısı yapan trafik polisi, asfalt üzerinde ölü olarak bulunan fareyi alarak çöpe attı. Virüslerden korunmaya çalıştığımız bu günlerde, ölü fareyi alarak poşete ve daha sonra çöpe koyan trafik polisi örnek bir davranışa imza attı.


Koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde önlemler alınmaya devam ederken, polis otoları, cami hoparlörlerinden de vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapılmaya devam ediyor. Polis ekipleri vatandaşların yoğun bir şekilde bulundukları meydanlarda polis otolarından anons ederek vatandaşların evden çıkmaması konusunda uyarı yapıyor. Çekirge Meydanı'nda polis otosuyla "Evde kal" çağrısı yapan bir trafik polisi, yol kenarında bir ölü fare gördü. Cadde üzerinde mikrop yayan fareyi görmemezlikten gelmeyen trafik polisi ölü fareyi kaldırmak için harekete geçti. Eldivenlerini takarak ölü fareyi alan ve poşete koyan duyarlı trafik polisi, daha sonra poşeti alarak çöp kutusuna attı. Görevi olmamasına rağmen ölü fareyi yol üzerinden alarak çöpe atan trafik polisinin bu hareketi, Türk polisinin ne kadar duyarlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. - BURSA

Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 10:57 Kaynak: İHA

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