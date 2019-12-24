Bursa'da trafik resmen durdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da trafik resmen durdu - Son Dakika

Bursa'da trafik resmen durdu

6 saat önce

Bursa'da sağanak yağış sabah saatlerinde trafiği kitledi.

Bursa'da trafik resmen durdu, System.String[]

Bursa'da sağanak yağış sabah saatlerinde trafiği kitledi. Trafik lambalarının da lodostan dolayı bozulmasının ardından öğrenciler okula, çalışanlar işlerine geç kaldı.


Bursa'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde de devam eden sağanak yağışa lodostan dolayı bozulan trafik lambaları da eklenince trafik resmen durdu. Öğrenciler okula, çalışanlar ise işlerine bir saati aşkın süre geç gitmek zorunda kaldı.


Kitlenen trafiğe tepki gösteren vatandaşlar 155 polis imdat hattına şikayet yağmuruna tuttu. Bazı vatandaşlar ise bu duruma tepki göstererek bir saattir yolda olduklarını işe ve okula geç kaldıklarını belirtti. - BURSA

Sabah, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beni Bırakma dizisinin Esin'i Keiko Belir Yarar göğüs kanserine yakalandı
"Üniversite öğrencilerine yardım ediyorum" diyerek para toplayan dolandırıcı yakalandı 60 liralık kuponla altılı ganyanda 1,6 Milyon TL kazandı Kapkaççı tutuklanınca tüm mağdurlardan ağlayarak özür diledi

Son Dakika Haberleri
15:39 Akbük'te yıkımlar yeniden başladı - Son Dakika Haber
15:39 Tunceli'de "Çay Sizden, Sohbet Bizden" projesi - Son Dakika Haber
15:37 TIR otomobili biçti, sürücü 1 saniye farkla kurtuldu - Son Dakika Haber
15:34 Osman Kavala'nın tahliye talebi reddedildi - Son Dakika Haber
15:32 Uyarılar sürücülere fayda etmiyor - Son Dakika Haber
15:18 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına İstek Vakfı'ndan açıklama geldi - Son Dakika Haber
15:01 Kapkaççı tutuklanınca tüm mağdurlardan ağlayarak özür diledi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 15:51:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da trafik resmen durdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]