Bursa'da trafikte bantlı şekilde kapısı açık otomobili görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika

Bursa'da bir vatandaş otomobilinin kapısını bantlayarak kapısı açık şekilde trafiğe çıktı. Bu anlar ise diğer sürücüler tarafından kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilinin kapısı kapanmayan bir vatandaş çareyi bantlamakta buldu. Kapıya bant bağlayan vatandaş ne yaptıysa kapısının açılmasına çare bulamadı. Kapısı açık şekilde giden otomobil diğer şaşkın sürücüler tarafından kaydedildi. - BURSA