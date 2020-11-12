Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
12.11.2020 18:45
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı Bursa Mudanya yolunda bir araç trafikte alev alev yandı.
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
BURSA - Bursa Mudanya yolunda bir araç trafikte alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa Mudanya yolu üzerinde akşam saatlerinde trafik halinde bir araç yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken, olayda yaralanan olmadı. Küle dönen araç kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Aracın alev alev yanması vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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