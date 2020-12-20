Son dakika haberleri... Bursa'da trafikte makas atan sürücüler araç kamerasıyla görüntülendi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bursa'da trafikte makas atan sürücüler araç kamerasıyla görüntülendi
20.12.2020 10:07
Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'nın en işlek caddelerinden olan Mudanya Caddesi'nde iki sürücü makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü.
Bursa'nın en işlek caddelerinden olan Mudanya Caddesi'nde iki sürücü makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Yarış anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bursa'nın en işlek caddelerinden biri olan Mudanya Caddesi üzerinde 34 UDD 74 ve 16 NSY 09 plakalı iki araç makas atarak yarıştı. İşçi servislerinin ve şehir merkezine seyahat eden sürücülerin yoğun olarak kullandığı caddede trafiği tehlikeye sokarak yarışan araçlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Trafikteki diğer vatandaşların canını hiçe sayan sürücüler bir süre sonra gözden kayboldu.
-İHA-
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