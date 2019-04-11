Son Dakika Haberleri: Bursa'da Trafikte Pes Dedirten Görüntüler...

Bursa'da Trafikte Pes Dedirten Görüntüler...

1 saat önce

Bursa'da bir sürücü seyir halindeyken otomobilinin direksiyonunu yerinden söktü.

Bursa'da Trafikte Pes Dedirten Görüntüler..., System.String[]
Bursa'da bir sürücü seyir halindeyken otomobilinin direksiyonunu yerinden söktü. Yanında başka bir araçla giden arkadaşı da bu görüntüleri çekip yayınladı. Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine Emniyet harekete geçti ve o sürücü yakalanıp ehliyetine el konuldu. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. A.A. arkadaşları ile beraber gezerken oldukça tehlikeli bir şova imza attı. 16 K plakalı otomobili ile yolda seyir halinde ilerlerken bir anda direksiyonu yerinden söktü ve aracın camından dışarıya çıkarıp sallamaya başladı. O esnada da beraber gezdikleri bir arkadaşı o anları kaydedip yayınladı. SÜRÜCÜ YAKALANDI EHLİYETİNE EL KONULDU İhbar üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekipler harekete geçti. Plakadan telefon numarasına ulaşılan A.A. aracı ile beraber emniyete davet edildi. A.A.'ya, "Trafik düzenini tehlikeye sokmak" suçundan işlem yapıldı. Aracı bağlanarak otoparka çektirilen, ehliyetine el konulan sürücü hem mahkemeye çıkacak hem de ehliyetini tekrar almak için doktor kontrolünden geçecek.

(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:26 Kaynak: İHA
Osmangazi, Bursa, Güncel
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