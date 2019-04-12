Son Dakika Haberleri: Bursa'da Trafikte Pes Dedirten Görüntüler...seyir Halinde Direksiyonu Söktü

Bursa'da Trafikte Pes Dedirten Görüntüler...seyir Halinde Direksiyonu Söktü

40 dakika önce

Bursa'da trafikte pes dedirten görüntüler.

Bursa'da trafikte pes dedirten görüntüler...Seyir halinde direksiyonu söktü
Yakalanan sürücünün ehliyetine el konuldu, otomobili bağlandı

BURSA - Bursa'da bir sürücü seyir halindeyken otomobilinin direksiyonunu yerinden söktü. Yanında başka bir araçla giden arkadaşı da bu görüntüleri çekip yayınladı. Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine Emniyet harekete geçti ve o sürücü yakalanıp ehliyetine el konuldu.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. A.A. arkadaşları ile beraber gezerken oldukça tehlikeli bir şova imza attı. 16 K plakalı otomobili ile yolda seyir halinde ilerlerken bir anda direksiyonu yerinden söktü ve aracın camından dışarıya çıkarıp sallamaya başladı. O esnada da beraber gezdikleri bir arkadaşı o anları kaydedip yayınladı.
Sürücü yakalandı ehliyetine el konuldu
İhbar üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekipler harekete geçti. Plakadan telefon numarasına ulaşılan A.A. aracı ile beraber emniyete davet edildi. A.A.'ya, "Trafik düzenini tehlikeye sokmak" suçundan işlem yapıldı. Aracı bağlanarak otoparka çektirilen, ehliyetine el konulan sürücü hem mahkemeye çıkacak hem de ehliyetini tekrar almak için doktor kontrolünden geçecek.
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 03:33 Kaynak: İHA
Bursa, 3. Sayfa
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