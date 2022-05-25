Bursa'da trafikte 'sinyal verme' kavgası kameralarda - Son Dakika
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Bursa'da trafikte 'sinyal verme' kavgası kameralarda

25.05.2022 09:09
Bursa'da trafikte 'sinyal verme' kavgası kameralarda

Bursa'da 2 sürücü arasında 'sinyal verme' meselesi yüzünden kavga çıktı.

Bursa'da 2 sürücü arasında 'sinyal verme' meselesi yüzünden kavga çıktı. Diğer sürücülerin araya girmesiyle sürücüler sakinleştirilmeye çalışılırken bu anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 2 sürücü arasında 'sinyal verme' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Araçlarını yolun en sol şeridinde durduran sürücüler, birbirlerine saldırmaya başladı.

Kavgayı gören diğer sürücülerin araya girmesiyle kavga son bulurken bu anlar cep telefon kamerasına yansıdı. - BURSA

Bursa'da trafikte 'sinyal verme' kavgası kameralarda
Bursa'da trafikte 'sinyal verme' kavgası kameralarda
Bursa'da trafikte 'sinyal verme' kavgası kameralarda
Bursa'da trafikte 'sinyal verme' kavgası kameralarda
Bursa'da trafikte 'sinyal verme' kavgası kameralarda

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Cep Telefon, İzmir, kavga, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da trafikte 'sinyal verme' kavgası kameralarda - Son Dakika


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