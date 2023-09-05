Bursa'da trafikte tartışan kadın sürücüler tekme tokat birbirlerine girdi. O anlar diğer sürücülerin kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Alladdin Bey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Trafikte anlaşmazlık yaşan iki kadın arasında sözlü tartışma çıktı. İki tarafından aracından inmesiyle büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücü kadınlardan biri anlaşamadığı kadına önce tekme attı, ardından tokat atarak darp etti. Tarafları çevredekiler güçlükle ayırırken, kavga anı ise kameraya yansıdı. - BURSA