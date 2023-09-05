Bursa'da trafikte tartışan kadın sürücüler tekme tokat birbirlerine girdi - Son Dakika

Bursa'da trafikte tartışan kadın sürücüler tekme tokat birbirlerine girdi

Bursa\'da trafikte tartışan kadın sürücüler tekme tokat birbirlerine girdi
Son Güncelleme: 05.09.2023 11:07

Bursa'da trafikte yaşanan tartışma, kadın sürücülerin birbirlerine tekme tokat girmesiyle kavgaya dönüştü. Olay anı diğer sürücülerin kamerasına yansıdı.

Bursa'da trafikte tartışan kadın sürücüler tekme tokat birbirlerine girdi. O anlar diğer sürücülerin kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Alladdin Bey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Trafikte anlaşmazlık yaşan iki kadın arasında sözlü tartışma çıktı. İki tarafından aracından inmesiyle büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücü kadınlardan biri anlaşamadığı kadına önce tekme attı, ardından tokat atarak darp etti. Tarafları çevredekiler güçlükle ayırırken, kavga anı ise kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Kadın, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da trafikte tartışan kadın sürücüler tekme tokat birbirlerine girdi - Son Dakika


Son Dakika
12:00 Milli Eğitim Bakanı Tekin: Çocukların derse girmeden önce cep telefonları toplanacak
11:59 Borsa liginde ağustos ayının şampiyonu Galatasaray oldu
11:58 La Liga'dan talibi var! Real Madrid, Arda Güler için kararını verdi
11:57 Kısmetse Olur'da Burak, kamera karşısında Şeyda'ya şiddet uyguladı
11:38 Cübbeli Ahmet Hoca'ya canlı yayında yüzüğünün ve bastonunun fiyatı soruldu
11:35 İYİ Partili vekilin seçim yenilgisiyle ilgili sözlerine, CHP'li Özgür Özel'den sert tepki
11:24 Ünlü oyuncu Mustafa Uzunyılmaz, yolda yürürken kalp krizi geçirdi
11:24 Fenerbahçe ve Beşiktaş haberini okuyan spikerin gafı Sivasspor camiasını ayağa kaldırdı: Nefretle kınıyoruz
11:23 İşçileri taşıyan midibüs dere yatağına uçtu: 23 yaralı
11:23 Güne yükselişle başlayan dolar 26,80'den işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2023 12:14:43. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da trafikte tartışan kadın sürücüler tekme tokat birbirlerine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement