Bursa'da trafikteki tehlikeli anlar kameralarda - Son Dakika
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Bursa'da trafikteki tehlikeli anlar kameralarda

25.07.2022 10:21
Bursa'da trafikteki tehlikeli anlar kameralarda

Bursa'da trafikteki tehlikeli anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da trafikteki tehlikeli anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şehir merkezinde dört farklı olay kameralara yansıdı.

İlk olay merkez Yıldırım ilçesi yakın çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tik-tok için görüntü çeken gençler anayola çıktı, canlarını tehlikeye atıp video çektiler.

Merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı yakın çevre yolunda düğün konvoyunda araçların camlarına oturan kişileri görenler şaşkınlık yaşadı.

Ankara Caddesi'nde kaydedilen görüntülerde ise otomobil sürücüsü motosikletini götüreceği yere arabasıyla taşıdı.

Yıldırım ilçesinde de kamyonet kasasındaki yolculuk görüntülendi.

Dört farklı olaydaki tehlikeli anlar vatandaşlar tarafından cep telefon kameralarına kaydedildi. - BURSA

YORUMLAR
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Bursa'da kimliği belirsiz bir kişi ATM'lere taş ve yumrukla saldırdı Bursa'da kimliği belirsiz bir kişi ATM'lere taş ve yumrukla saldırdı Şaka gibi olay... Şaka gibi olay...
Kaynak: İHA

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da trafikteki tehlikeli anlar kameralarda - Son Dakika

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