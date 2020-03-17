Bursa'da trafo binaları 550 yıllık motiflerle süsleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da trafo binaları 550 yıllık motiflerle süsleniyor - Son Dakika

Bursa'da trafo binaları 550 yıllık motiflerle süsleniyor

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat Ekibi, çamurla şekillendirme yaparak trafo binalarını süsledi.

Bursa'da trafo binaları 550 yıllık motiflerle süsleniyor, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat Ekibi, çamurla şekillendirme yaparak trafo binalarını süsledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Kent Estetiği Şube Müdürlüğünde görev alan sanatçılar, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Sabrın acı meyvesi" diye nitelendirdiği Muradiye Külliyesi'ni model olarak seçti.

Şehir merkezindeki trafolarda görüntü kirliliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan sanatçılar, yaptıkları rölyef çalışmalarında Osmanlı motiflerini yansıtıyor.

Çalışmalarda, 2. Murad Türbesi'nin girişindeki tavan süslemesi örnek alındı. 550 yıl öncesine dayanan 12 köşeli yıldız şekli merkeze alıp sonsuza giden sarmal desenin kesiti rölyef tekniğiyle çamurla şekillendirildi. Osmanlı'nın sanatsal izlerini taşıyan eser, bir ay süren çalışmanın sonucunda tamamlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Hamdi Tanpınar, Muradiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:40 Kaynak: AA
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