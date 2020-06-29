Bursa'da trafo binasına giren bir kişi elektrik akımına kapılıp öldü - Son Dakika

Bursa'da trafo binasına giren bir kişi elektrik akımına kapılıp öldü

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde trafo binasına giren bir kişi, elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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