Bursa'da trafo alev alev yandı - Son Dakika
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Bursa'da trafo alev alev yandı

21.08.2022 11:07
Bursa'da trafo alev alev yandı

Bursa'da trafo bir anda alev alarak yanmaya başladı.

Bursa'da trafo bir anda alev alarak yanmaya başladı. Zaman zamanda patlamalar yaşanırken itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafoda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Zaman zamanda meydana gelen patlamalar mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da trafo alev alev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da trafo alev alev yandı - Son Dakika
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