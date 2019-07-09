Bursa'da trafo patladı: 1 yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafonun patlaması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Bursa Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:22 Kaynak: AA
'nın İnegöl
ilçesinde trafonun patlaması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cerrah Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünden geçen Enver Kurban (26), bu sırada patlayan trafodan kopan elektrik telinin üzerine düşmesi sonucu akıma kapıldı.
Ağır yaralanan Kurban, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Kocaeli
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince
Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kurban'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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