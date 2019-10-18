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Bursa'da trafodan hırsızlık

1 saat önce

Bursa'nın merkez Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde, trafolardaki yedek hat kablolarını çaldığı belirlenen 5 kişi yakalandı.

Bursa'da trafodan hırsızlık, System.String[]

Bursa'nın merkez Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde, trafolardaki yedek hat kablolarını çaldığı belirlenen 5 kişi yakalandı.

Nilüfer ilçesine bağlı Altınşehir Mahallesi'nde Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş'ye (UEDAŞ) ait trafodan hırsızlık yapan E.G, S.G ve F.G, polis ekiplerince suç üstü yakalandı.

Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ndeki sorgularında, trafonun anahtarını kendilerine daha önce UEDAŞ'ta çalışan birinin verdiğini, E.K ve M.K ile de trafolardaki yedek hatta ait kabloları keserek aldıklarını anlattı.

Bunun üzerine, UEDAŞ yetkililerine haber verildi. Şirket yetkililerince yapılan incelemede, Nilüfer ilçesinde 14 trafodan 30 bin lira, Osmangazi ilçesinde 5 trafodan 10 bin lira değerinde kablo çalındığı tespit edildi.

Daha sonra Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonla, E.K ve M.K. de gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.G, F.G ve S.G tutuklandı, E.K ve M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık Büro Amirliği, Osmangazi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:04 Kaynak: AA
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