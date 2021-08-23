Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
İlçe kırsalındaki Çeltikçi Mahallesi'nde tarlaya gitmek için yola çıkan Recep Girgin'in (71) kullandığı 16 FL 109 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.
Araçta bulunan Mahmut Karaarslan (17), traktörün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.
Gencin cansız bedeni, İnegöl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Yaralanan sürücü Girgin ise aynı hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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