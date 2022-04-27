Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

27.04.2022 10:10
Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Keles ilçesinde traktör devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Bursa'nın Keles ilçesinde traktör devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Keles'in Karaardıç Mahallesi'nde tarlasından traktörü ile evine dönen iki kişi, traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. 16 ARH 011 plakalı traktörü kullanan 70 yaşındaki N.A. kazada yaralanırken, yanında oturan M.D. (75) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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Son dakika 3. sayfa: Talihsiz çifti traktör kazasında hayatını kaybetti Son dakika 3. sayfa: Talihsiz çifti traktör kazasında hayatını kaybetti Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Traktör, Keles, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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