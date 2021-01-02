Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü - Son Dakika

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü, hayatını kaybetti.
Kırsal Göynükbelen Mahallesi'nde tarlasından evine dönen Mehmet Ali Konak (76) idaresindeki 16 N 3231 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Börekler mevkisinde devrildi.
Çevredeki tarlalarda çalışan çiftçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Konak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Konak'ın cesedi, Orhaneli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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