Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Mustafa A. (16) idaresindeki 16 PM 323 plakalı traktör, kırsal Akıncılar Mahallesi'nde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.
Sürücü ile traktörde bulunan Faruk Arslan (15) ve Ferhat Y. (17), devrilen aracın altında kalarak yaralandı.
Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Faruk Arslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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