Bursa'da traktör devrildi: 2 kardeş hayatını kaybetti - Son Dakika

Bursa'nın İznik ilçesinde devrilen traktör sonucu iki çocuk hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, bu sabah saat 10.00 sıralarında İznik ilçesine bağlı Sansarak Mahallesinde meydana geldi. 16 H 7864 plakalı traktörün sürücüsü Kadir Biçer (17), kız kardeşi Hanife Biçer (10) üzerinde bulunduğu traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. İhsaniye mevkiinde devrilen traktörün altına kalan iki kardeş vefat etti. Sansarak Mahallesini yasa boğan olayda traktörün arkasında bulunan anne Zale Biçer (50) ve oğlu Burhanettin Biçer (10) ağır yaralandı. iki kardeşin yakınları sinir krizi geçirdi. - BURSA