Bursa'da traktör kamyona çarptı: 1 ölü
1 saat önce
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, park halindeki kamyona çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:14 Kaynak: AA
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, park halindeki kamyona çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
İbrahim Çildem (85) idaresindeki 16 LC 286 plakalı traktör, Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi Kar Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bariyerlere ve park halindeki 34 YA 463 plakalı kamyona çarptı.
Yaralanan Çildem, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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