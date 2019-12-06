Son Dakika Haberleri: Bursa'da TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çalan suç örgütüne operasyon
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Bursa'da TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çalan suç örgütüne operasyon

6 saat önce

Bursa'da, organize suç örgütü kurarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için özel olarak üretilen nanoteknolojik askeri kamuflaj kumaşlarını çaldığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çalan suç örgütüne operasyon, System.String[]

Bursa'da, organize suç örgütü kurarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için özel olarak üretilen nanoteknolojik askeri kamuflaj kumaşlarını çaldığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gürsu ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, TSK için ürettiği 1 milyon lira değerindeki nanoteknolojik askeri kamuflaj kumaşlarının Malatya'daki adrese teslim edilmemesi üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen Bursa Jandarma Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Bursa Bölge Başkanlığının da desteğiyle, malzemelerin özelliği ve başka kişilerin eline geçme tehlikesi nedeniyle şüphelilerin bulunması için özel bir ekip oluşturdu.

Ekipler, malzemelerin, firmaya tırlarla lojistik hizmeti veren kişiler tarafından çalındığını, tüm işlemlerini sahte belgelerle gerçekleştiren şüphelilerin suç örgütü yapısı içinde faaliyet gösterdiklerini belirledi.

Zanlıların, finansör, meydancı, şoför, sahte belge oluşturucu şeklinde teşkilatlandıklarını ortaya çıkaran ekipler, şüphelilerin hırsızlık olaylarını dört farklı çekici ve dorse ile sahte kimlik belgeleri kullanılarak gerçekleştirdiğini de tespit etti.

Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, daha önce benzer suçlardan çok sayıda sabıkası bulunan İ.K, A.K, O.K, B.K, T.K. ve Ç.B. gözaltına alındı. Çalınan askeri kumaşlar da ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki ifadelerinde, Eskişehir'de faaliyet gösteren bir firmaya ait, piyasa değeri 900 bin lira olan kombi makinesi ve ünitelerini de 3 Aralık'ta aynı yöntemle çalarak İstanbul'da piyasaya sürdüklerini itiraf ettiği öğrenildi.

Zanlılar, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:14 Kaynak: AA
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