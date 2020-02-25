Bursa'da tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

6 saat önce

Bursa'da, tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurulan genç ağır yaralandı.

Bursa'da tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı, System.String[]

Bursa'da, tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurulan genç ağır yaralandı.

H.A.T. (24), aralarında husumet bulunan T.K'nin (37) Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki evine geldi.

Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.K. tarafından evde bulunan tüfekle H.A.T'ye ateş edildiği öne sürüldü.

H.A.T'nin göğsünden yaralanmasının ardından evden çıkan T.K, komşularından 112 Acil Servis ekiplerini çağırmalarını istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.A.T'yi Çekirge Devlet Hastanesine götürdü.

T.K. ise Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

Ağır yaralanan H.A.T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:40 Kaynak: AA
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