Bursa'da bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü

BURSA - Bursa'nın Gemlik Küçük Kumla mahallesi de bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, Gemlik İlçesi Kumla Kanal boyu mevkisi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, eviden çıkan Nizamettin Güngörmüştüfekle vurularak ağır yaralandı. Güngörmüş olay yerinde hayatını kaybederken, polis ekipleri olay yerine yakın bir bölgede zanlı olarak bir kişi gözaltına aldı. Ölen adamın komşusu olduğu öğrenilen Tuna T. İsimli zanlının daha önce de çeşitli defalar havaya ateş ettiği ve yaşlı adama sabah erken saatlerde yolunu bekleyerek ateş ettiği öğrenildi.

Cinayetle alakalı soruşturma sürdürülüyor.