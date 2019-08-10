Bursa'da tünelde yanan otomobil nedeniyle araç kuyruğu oluştu
23 dakika önce
Bursa'da İstanbul-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli'nde otomobilin alev alması sonucu uzun araç kuyruğu oluştu.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:34 Kaynak: AA
'da İstanbul- İzmir
Otoyolu Orhangazi
Tüneli'nde otomobilin alev alması sonucu uzun araç kuyruğu oluştu.
Onur Salgı idaresindeki 34 R 8397 plakalı otomobil, Orhangazi Tüneli'nden geçtiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Otomobilini yolun sağına yanaştıran Salgı, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye
ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle kapanan otoyolun İzmir istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.
Yaklaşık bir saat kapalı kalan yol, otomobilin kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
Öfkeli baba, kazadan burnu bile kanamadan kurtulan kızını döverek hastanelik etti 1 buçuk tonluk 'Dadaş boğa' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor Bursa Orhangazi tünelinde araç yandı TRT Çocuk'tan "Kaz Dağları" açıklaması: Günlük tartışma kanala taşınmamalı