Bursa'da öğrencileri taşıyan otobüs yan yattı! Kazada 2'si öğrenci 3 kişi yaşamını yitirirken, 44 kişiyse yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da öğrencileri taşıyan otobüs yan yattı! Kazada 2'si öğrenci 3 kişi yaşamını yitirirken, 44 kişiyse yaralandı

01.05.2023 08:00

Bursa'da öğrencileri taşıyan tur otobüsü bariyerlere çarparak yan yattı. Kazanın ardından 3 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Öte yandan, hastanede tedavi görmekte olan 2 öğrencinin durumunun kritik olduğu ifade edilirken, yaşamını yitiren 3 kişiden 2'sinin ise öğrenci olduğu belirtildi.

Çanakkale'den Ankara'ya gittiği öğrenilen bir tur otobüsü, İnegöl ilçesi Şehitler mevkisinde, bariyere çarparak devrildi. Kazada, üç kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastanelere sevk edilen yaralıların çoğunluğunun ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Bursa'da öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 3 ölü, 44 yaralı

ÖLENLERDEN 2'Sİ ÖĞRENCİ

Bursa Valisi Yakup Canbolat kaza yerinde incelemelerde bulundu. Olay yerindeki incelemesinin ardından da açıklamalarda bulunan Canbolat, Ankara Etimesgut ilçesindeki ortaokul öğrencilerini taşıyan 6 otobüsün gezi amacıyla Çanakkale'ye gittiğini söyledi. Gezi dönüşü söz konusu mevkide, otobüslerden birinin kaza yaptığını anlatan Canbolat, "Otobüste 47 kişi var. Bunların 3'ü öğretmen, ikisi sürücü, bir kısmı öğrenci, 6'sı da öğretmen çocuğu. Şu ana kadarki tespitlerimizde sürücü ve 2 öğrenci maalesef hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Bursa'da öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 3 ölü, 44 yaralı

"1-2 ÖĞRENCİNİN DURUMU AĞIR OLABİLİR"

Kaza nedeniyle çok üzgün olduğunu, yaralıların hastanelere sevk edildiğini aktaran Canbolat, şunları kaydetti:
"Genel durum itibarıyla hastaneye sevki yapılan çocuklarımızın durumu iyi gözüküyor. Bir, iki öğrencinin genel durumunun ağır olabileceği değerlendiriliyor. Tam ağır diyemeyiz. Hastanelerimizde gerekli müdahalelerimizi yapıyoruz. Burada da enkazı kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. AFAD, jandarma, emniyet ve sağlık ekiplerimizin tamamı buradalar. Büyük geçmiş olsun. Çocukları vefat edenler ile sürücünün ailesine başsağlığı, yaralılarımıza ve çocuklarımıza acil şifa diliyorum."

Bursa'da öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 3 ölü, 44 yaralı
Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • Anazarbus : Allah rahmet eylesin Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
  • Orhan Yüksel: Ömrümden ömür gitti. Çok üzüldüm. Kızımı okul turuna gönderirken tek korkum bu. Allah Rahmet Eylesin. Kalanlara sabır versin. Cevap Yaz 47 3 Yayından Kaldır
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Çanakkale, Ankara, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da öğrencileri taşıyan otobüs yan yattı! Kazada 2'si öğrenci 3 kişi yaşamını yitirirken, 44 kişiyse yaralandı - Son Dakika
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