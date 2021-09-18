Bursa'da "TURFOOD 3. Gıda Fuarı" sona erdi

Bursa'da gıda firmaları ile sektör bileşenlerini buluşturan "TURFOOD 3. Gıda Fuarı" sona erdi.

Türkiye Aşçılar Federasyonundan (TAFED) yapılan açıklamaya göre, Network Fuarcılık ve Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu, TAFED, Bursa Aşçılar Derneği, Bursa Yemek Sanayicileri Derneği, Güney Marmara Otelciler ve İşletmeciler Derneği iş birliğiyle, 16 Eylül'de Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayan fuarda 3 gün boyunca paneller düzenlendi.

Fuarın kapanışında konuşan TAFED Başkanı Zeki Açıköz, Türkiye'nin dört bir yanından kente gelen gıda ve turizm sektörü temsilcileriyle salgının zorluklarına rağmen böyle bir etkinlikte buluşmanın önemine değindi.

Salgından en çok etkilenen sektörlerin başında geldiklerini belirten Açıköz, "Yaşanan sıkıntılı pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerden biri olan turizm açısından bu tür fuarların yapılıyor olması hem moral motivasyon hem de paydaşların bir araya gelmesi bakımından çok değerli. Bu etkinliği herhangi bir metropolde kolayca gerçekleştirmek yerine Bursa'da hayata geçirme cesaretini gösteren ve Bursa olarak turizm sektörü için elini taşın altına koyabilen Network Fuarcılık'ı ve sahibi Hasan Eker'i de kutluyor, teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Açıköz, firmaların ürünlerini tanıtabildiği, ustaların ürünleri yerinde görebilme şansı elde ettiği fuarda, sıkıntıları ve salgının etkilerini konuşma fırsatı bulduklarını kaydetti.

Başkent Aşçılar ve Turizm Birliği Derneği (BAŞATDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Bozkurt da sektörün içinde bulunduğu sıkıntılı dönemi atlatması için bu tür organizasyonların artarak devam etmesi gerektiğini dile getirdi.