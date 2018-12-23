Bursa’da turizm potansiyeli canlanıyor
4 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın, Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği Başkanı seçilmesiyle Bursa'nın marka değerinin artırılmasına yönelik çalışmalarda ortak akılla hareket etme kararının alınması Bursa iş dünyasında memnuniyetle karşılandı.
Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
'ın, Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği Başkanı seçilmesiyle Bursa'nın marka değerinin artırılmasına yönelik çalışmalarda ortak akılla hareket etme kararının alınması Bursa iş dünyasında memnuniyetle karşılandı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:53
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