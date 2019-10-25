Son Dakika Haberleri: Bursa'da "Türk-Arnavut Kültür Günü" kutlamaları
Son Dakika Güncel Bursa'da 'Türk-Arnavut Kültür Günü' kutlamaları

Bursa'da "Türk-Arnavut Kültür Günü" kutlamaları

7 dakika önce

Bursa'da "Türk-Arnavut Kültür Günü" etkinliklerle kutlandı.

Bursa'da

Bursa'da "Türk-Arnavut Kültür Günü" etkinliklerle kutlandı.

Kortej yürüyüşüyle başlayan etlinlikte Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde yöresel kıyafetleri halk oyunu ekipleri gösterileri sundu.

Halk oyunları ekibi ve vatandaşlar, "birlik halayı" çekti.

Zafer Halk Oyunları G.S.K Derneği Genel Sekreteri Ali Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arnavut kültürünün yaşatılması, sürdürülmesi ve gelecek nesillere aktarılmasını amaçladıklarını söyledi.

Akman, "Dünyada en çok Arnavut'un yaşadığı topraklar, Türkiye Cumhuriyeti toprakları. Bu kadar fazla insanın göç ettiği bu topraklarda geçmişlerini yad edebilecekleri, kültürlerini yaşatıp sürdürebilecekleri, bir sonraki nesillere aktarabilecekleri bir çalışma olsun istedik." ifadesini kullandı.

"Türk-Arnavut Kültür Günü" etkinlikleri, 26 Ekim'de Merinos Atatürk Kongre Merkezi'ndeki "Türk-Arnavut Dostluk Gecesi" ile devam edecek.

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 07:20 Kaynak: AA
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