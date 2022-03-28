Bursa'da "Türk Dünyası Kültür Başkenti Hatıra Ormanı" oluşturuldu - Son Dakika
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Bursa'da "Türk Dünyası Kültür Başkenti Hatıra Ormanı" oluşturuldu

28.03.2022 16:12
Bursa'da "Türk Dünyası Kültür Başkenti Hatıra Ormanı" oluşturuldu

Bursa Büyükşehir Belediyesince, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında, yaklaşık 42 hektar alanda oluşturulan hatıra ormanına ilk fidanlar dikildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesince, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında, yaklaşık 42 hektar alanda oluşturulan hatıra ormanına ilk fidanlar dikildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hatıra ormanı projesi, Mudanya ilçesi Göynüklü mevkisinde Bursa Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilk fidanların toprakla buluştuğu törende yaptığı konuşmada, son yıllarda yoğun nüfus artışı ve hızlı sanayileşmenin, bazı olumsuzlukları beraberinde getirdiğini belirtti.

Şehrin yeşil kimliğinden uzaklaşma gibi bir durumla karşılaşıldığını ifade eden Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak biz 1,5 milyon metrekare olan yeni yeşil alan hedefimizi 3 milyon metrekareye çıkardık. Büyük ölçekli parkları şehrimize kazandırıyoruz. Sadece geçen yıl 55 bin fidan diktik. Yine son günlerde gündeme geldiği, İstanbul'da anıt ağaçlar kesildiği için ifade etmek istiyorum, Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda gerçekten deneyimli ve donanımlıyız. Yaşları 100 ile 700 arasında değişen 1242 anıt ağacımızı korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Onlar bizim kadim medeniyetimizin simgesi, şehrimizin süsü."

Aktaş, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında oluşturdukları hatıra ormanı ile bu unvanı ölümsüzleştireceklerine dikkati çekerek, sürece katkı sağlayanlara teşekkür etti.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise kentte pek çok projede bir ağaca bile zarar vermemek için değişikliğe gidildiğini aktararak, "Bursa'da bu bakış açısı ile davranmaya devam edeceğiz. 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti için hatıra ormanı oluşturuyoruz. İnşallah bu fidanlar, yüzyıllar boyunca sizlerin ve bizlerin hatırası olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hatıra Ormanı'nın ilk fidanları toprakla buluşturuldu.

Çalışmalar tamamlandığında ormanda yaklaşık 100 bin kızılçam, fıstık çamı ve servi fidanı bulunacak.

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Orman İşletme Müdürlüğü, Türk Dünyası, Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da 'Türk Dünyası Kültür Başkenti Hatıra Ormanı' oluşturuldu - Son Dakika


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