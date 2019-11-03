Son Dakika Haberleri: Bursa'da "Türk Dünyası Müzikleri Konseri"
Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da 'Türk Dünyası Müzikleri Konseri'

Bursa'da "Türk Dünyası Müzikleri Konseri"

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla "Türk Dünyası Müzikleri Konseri" düzenlendi.

Bursa'da

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla "Türk Dünyası Müzikleri Konseri" düzenlendi.

Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri Doç. Dr. Erdem Özdemir yönetti. Gecede sahne alan İrfan Gürdal, Feryal Başel Tüzün, Cihan Yurtçu, Şemsigül Çakupova ve Rahima Mahmut gibi solistler seslendirdikleri yöresel eserlerle sanatseverlerden tam not aldı.

Konser kapsamında ayrıca London Uygur Ensemble, Ulukök Müzik Grubu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü Orkestrası'nın performansı müzikseverlerin beğenisini kazandı.

Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan solistler ve müzik grupları uzun süre alkışlandı.

Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 01:06 Kaynak: AA
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