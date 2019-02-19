Son Dakika Haberleri: Bursa'da "Türk Dünyası'ndan Ezgiler" Konseri

Bursa'da "Türk Dünyası'ndan Ezgiler" Konseri

19 dakika önce

Kazakistan Kızılorda Oda Orkestrası ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından "Türk Dünyası'ndan Ezgiler" konseri verildi.

Bursa'da
Kazakistan Kızılorda Oda Orkestrası ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından "Türk Dünyası'ndan Ezgiler" konseri verildi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri Kazakistanlı Şef Anvar Akbarov ile Şef Seval Kadıoğlu yönetti.

Gecede, "Kara Kemer ", "Zhez Kiik " ve "Gauhar Tas" gibi eserler müzikseverler tarafından beğeni kazandı.

Konser sonunda sanatseverleri selamlayan orkestra ve solistler uzun süre alkışlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:47 Kaynak: AA

Merinos, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kazakistan, Kültür Sanat
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