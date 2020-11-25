Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü öğretmen ve öğrencileri, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla aynı sahneyi paylaştı.
Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere katılan sanatseverler Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe düzenine uygun şekilde oturdu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü öğretmen ve öğrencilerinin birlikte sahne aldığı konseri, şef Hamit Gazigil yönetti.
Sevilen türkülerin seslendirildiği konserde, öğretmen ve öğrencilerin sahne performansı izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › Bursa'da Türk Halk müziği öğretmen ve öğrencileri aynı sahnede buluştu - Son Dakika