Bursa'da Türk Kızılayı'ndan sağlık çalışanlarına destek - Son Dakika
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Bursa'da Türk Kızılayı'ndan sağlık çalışanlarına destek

34 dakika önce

BURSA'da Türk Kızılay İnegöl Şubesi, sağlık çalışanlarına destek olmak için İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis bölümünde çalışan sağlık personeline çiçek hediye etti.

Bursa'da Türk Kızılayı'ndan sağlık çalışanlarına destek, System.String[]

BURSA'da Türk Kızılay İnegöl Şubesi, sağlık çalışanlarına destek olmak için İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis bölümünde çalışan sağlık personeline çiçek hediye etti.

Türk Kızılay İnegöl Şubesi, Miraç Kandili ve koronavirüsle gece gündüz demeden mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için İnegöl Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık personeline çiçek hediye etti. İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde bulunan güvenli alanda Kızılay ekibini karşılayan İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Göçmen, "Kamuoyunu uyarmalıyız. Lütfen herkes evde kalsın. Bütün arkadaşlarımız ile birlikte görevdeyiz" diye konuştu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Türk Kızılay İnegöl Şube Başkanı Varol Yılmaz da, "Gerek dünyada, gerek ülkemizde yaşanan sıkıntılı süreç içerisinde, bu yükü en fazla sırtlayan sağlık personeline teşekkür etmek ve kandil nedeniyle çiçek takdim ettik. Türk Kızılay ve sağlık personeli, bugüne kadar sırt sırta görev yapmıştır, bundan sonra da böyle devam edecektir. Bu sürecin en kısa zamanda ülkemiz için hayırlı bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. 'Evde kal Türkiye' diyoruz. Devletimizin yaptığı açıklamalara dikkat edelim. 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkma noktasında dikkat etsinler. Sosyal mesafeyi koruyalım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kızılay ekibinin hastane önüne gelmesi

-Ekiplerin çalışanlara gül dağıtması

-Vatandaşların alkış tutması

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),


Kızılay, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:44 Kaynak: DHA

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