Bursa'da Türk Metal Sendikası üyelerinden eylem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da Türk Metal Sendikası üyelerinden eylem - Son Dakika

Bursa'da Türk Metal Sendikası üyelerinden eylem

6 saat önce

Bursa'da, Türk Metal Sendikası üyeleri, işveren sendikasının toplu iş sözleşmesi görüşmelerindeki yüzde 8 ücret artışı teklifini protesto etti.

Bursa'da Türk Metal Sendikası üyelerinden eylem, System.String[]

Bursa'da, Türk Metal Sendikası üyeleri, işveren sendikasının toplu iş sözleşmesi görüşmelerindeki yüzde 8 ücret artışı teklifini protesto etti.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Bursa Bölge Temsilciliği önünde toplanan grup adına hazırlanan basın açıklaması, Türk Metal Sendikası Bursa 2 No'lu Şube Başkanı Mustafa Tüfekçi tarafından okundu.

Toplu iş sözleşmesi ilk tur müzakerelerinin uyuşmazlıkla sonuçlandığı hatırlatılan açıklamada, "MESS uzlaşmaz tavrı ile bizi daha etkili eylemlere davet etmektedir. Buradan ilan ediyoruz, MESS'in davetini kabul ediyor ve 'Hodri meydan' diyoruz. Herkes bilsin ki hakkımızı alıncaya kadar durmayacağız. On binlerce üyemiz 19 Ocak Pazar günü Bursa'daki mitingde bir araya gelerek MESS'i belki de son kez uyaracak." ifadelerine yer verildi.

Katılımcılar, temsilciliğin bulunduğu plazanın önüne siyah çelenk bıraktıktan sonra dağıldı.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

'Ponzi Arzu'ya 198 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası
Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı Türkiye'den SMO askerleriyle ilgili iddialara sert tepki: Tamamen gerçek dışı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz

Son Dakika Haberleri
22:52 Eski manken Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili davada karar açıklandı - Son Dakika
22:52 "Aratos'un" mezarının olduğu değerlendirilen arsa belediyeye bağışlandı - Son Dakika
22:51 Spor bb erzurumspor - beşiktaş maçının ardından - Son Dakika
22:50 ABD ile Çin arasında ticaret savaşının bitirilmesi yönünde ilk imza - Son Dakika
22:46 Kıvırcık Ali, Esenyurt'ta unutulmaz türküleriyle anıldı - Son Dakika
22:08 Türkiye'den SMO askerleriyle ilgili iddialara sert tepki: Tamamen gerçek dışı - Son Dakika
21:13 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 22:55:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da Türk Metal Sendikası üyelerinden eylem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]