Bursa'da Türk Metal Sendikası üyelerinden eylem - Son Dakika

Bursa'da, Türk Metal Sendikası üyeleri, işveren sendikasının toplu iş sözleşmesi görüşmelerindeki yüzde 8 ücret artışı teklifini protesto etti.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Bursa Bölge Temsilciliği önünde toplanan grup adına hazırlanan basın açıklaması, Türk Metal Sendikası Bursa 2 No'lu Şube Başkanı Mustafa Tüfekçi tarafından okundu.

Toplu iş sözleşmesi ilk tur müzakerelerinin uyuşmazlıkla sonuçlandığı hatırlatılan açıklamada, "MESS uzlaşmaz tavrı ile bizi daha etkili eylemlere davet etmektedir. Buradan ilan ediyoruz, MESS'in davetini kabul ediyor ve 'Hodri meydan' diyoruz. Herkes bilsin ki hakkımızı alıncaya kadar durmayacağız. On binlerce üyemiz 19 Ocak Pazar günü Bursa'daki mitingde bir araya gelerek MESS'i belki de son kez uyaracak." ifadelerine yer verildi.

Katılımcılar, temsilciliğin bulunduğu plazanın önüne siyah çelenk bıraktıktan sonra dağıldı.