Son Dakika Haberleri: Bursa'da Türk Sanat Müziği Konseri

Bursa'da Türk Sanat Müziği Konseri

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü tarafından konser verildi.

Bursa'da Türk Sanat Müziği Konseri, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü tarafından konser verildi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri orkestra şefi Fahri Dibekoğlu yönetti.

Gecede solist olarak sahne alan Noyan Bükülen, Bahar Güldüren, Gizem Coşkun ve Tolga Şekerci Türk Sanat Müziğinin sevilen eserlerini sanatseverler için seslendirdi.

Konserin sonunda solistlere çiçek takdim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:03 Kaynak: AA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat
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