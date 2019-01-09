Bursa'da Türk Sanat Müziği Konseri
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü tarafından konser verildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü tarafından konser verildi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri orkestra şefi Fahri Dibekoğlu yönetti.
Gecede solist olarak sahne alan Noyan Bükülen, Bahar Güldüren, Gizem Coşkun ve Tolga Şekerci Türk Sanat Müziğinin sevilen eserlerini sanatseverler için seslendirdi.
Konserin sonunda solistlere çiçek takdim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:03 Kaynak: AA
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