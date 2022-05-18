Bursa'da "Türkiye Ay Üsleri Ulusal Fikir Yarışması" düzenlenecek

Bursa'da, geleceğin mimarisi konusunda gençlerin fikirlerine açık olan, uzay mimarlığı ve dünya dışı şehircilik konularını ele alan "Türkiye Ay Üsleri Ulusal Fikir Yarışması" düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin yanı sıra Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi (GUHEM) iş birliğinde gerçekleştirilecek yarışmanın tanıtım toplantısı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Uzay Ajansının 10 yıllık hedefleri arasında milli ve özgün hibrit roketin aya sert inişinin de yer aldığını hatırlattı.

İlerleyen yıllarda aya yumuşak inişin gerçekleşmesiyle uzay mimarisi ve dünya dışı şehircilik gibi hedeflere kapı aralanacağını belirten Aktaş, Türkiye Ay Üsleri Ulusal Fikir Yarışması ile altyapı oluşturmayı hedeflediklerini aktardı.

Yarışmanın sonuçlarının eylülde açıklanacağını bildiren Aktaş, "Yarışma, lise ve ortaokul öğrencileri, üniversite öğrencileri ve profesyonel olmak üzere 3 kategoride yapılacak. Kazananlara, Büyükşehir Belediyemiz tarafından 110 bin lira ve GUHEM tarafından da 40 bin lira olmak üzere toplam 150 bin lira ödül verilecek." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Aktaş, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, GUHEM adına Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, yarışmanın protokolünü imzaladı.???????