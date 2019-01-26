Son Dakika Haberleri: Bursa'da 'U' Dönüşü Kazası: 2 Yaralı

Bursa'da 'U' Dönüşü Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

BURSA'da otomobili ile 'U' dönüşü yapan Eyüp İ. (38), solundaki otobüse çarptı.

Bursa'da 'U' Dönüşü Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
BURSA'da otomobili ile 'U' dönüşü yapan Eyüp İ. (38), solundaki otobüse çarptı. Kazada otomobil sürücü ile otobüsteki yolculardan Ebru Ş.(46) yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi'nde meydana geldi. Eyüp İ. kullandığı 16 FT 247 plakalı otomobiliyle, Çekirge yönüne gitmek için 'U' dönüşü yaptı. Ancak otomobil, soldan gelen Fuat K.'nın (39) kullandığı 16 M 00177 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Eyüp İ. ve otobüste yolcu olarak bulunan Ebru Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Eyüp İ.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Güvenlik kameralarına da yansıyan kaza ile ilgili soruşturmaya başlatıldı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:38 Kaynak: DHA

Eyüp, Bursa, Güncel
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