Bursa'da üç gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da üç gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız bulundu - Son Dakika

Bursa'da üç gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız bulundu

6 saat önce

Bursa'da üç gün önce evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 14 yaşındaki Damla Uzun, Ankara'da bulundu.

Bursa'da üç gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız bulundu, System.String[]

Bursa'da üç gün önce evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 14 yaşındaki Damla Uzun, Ankara'da bulundu.

Ailesinin, Beşevler Polis Merkezi Amirliğine kayıp müracaatında bulunmasının ardından Çocuk Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarla belirlenen adresler, Ankara Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleriyle paylaşıldı.

Uzun'un, müşterek çalışmalar sonucunda Ankara'nın Etimesgut ilçesinde G.E'nin (18) yanında olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından söz konusu adresten alınan Uzun, işlemleri yapılmak üzere Ankara Çocuk İzlem Merkezine sevk edildi.

Beşevler, Ankara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir
Kendisinden 3 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız Tik Tok sayesinde bulundu Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış

Son Dakika Haberleri
23:10 Buruk: "Net fırsatları kaçırdık ve beraberliğe razı olduk" - Son Dakika
23:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yurt dışında yaşayan her bir kardeşimiz Türk milletinin temsilcisidir" - Son Dakika
23:10 Kadınlar maçında kavga çıktı - Son Dakika
23:06 Adana merkezli sigorta dolandırıcılığı operasyonunda 13 zanlı tutuklandı - Son Dakika
23:05 Kocaman: "Beraber oynamaya çalışan bir takım görüntüsü nihayet vardı" - Son Dakika
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Son Dakika
22:20 BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 23:16:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da üç gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]